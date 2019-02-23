Отрисовать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок237 просмотров
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Требуется отрисовать логотип для сайта HouseChief.ru.  Слово Chief отрисовать в точности по примеру в приложении. Со словом House требуется поэкспериментировать со шрифтами (очень грубый пример также в приложении). Логотип нужен в 4 разрешениях 272х90, 544х180, 140х48, 280х96 в формате svg и png.

https://yadi.sk/i/WlWK20HixO4MWg

https://yadi.sk/i/A3YbkgfrfXX5OQ

5 лет назад
infiniti661
Артем 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ramisalo7
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$10
1 день
WMZ
Отличное исполнение, наличие четкой обратной связи, доброжелательность и профессионализм. А что еще нужно?
Артем очень вежливый и приятный заказчик, по оплате тоже никаких проблем! Рекомендую к сотрудничеству)
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