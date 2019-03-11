Требуется логотип компании "БелНеоПром", которая внедряет новейшие технологии по металлообработке, нанесению покрытий для защиты от агрессивных сред, антикоррозийной защите, нанесению упрочняющих покрытий и т.д.

Используемые в работе методы инновационны для рынка Беларуси (газодинамическое, газопламенное, гиперзвуковое плазменное напыление и т.д.), ориентированы на применение исключительно в промышленной сфере.

Соответственно название компании и логотип должны подчеркивать принадлежность ("Бел" - Беларусь), новизну и высокотехнологичность используемых методов (Нео) и сферу применения (Пром)...)))

Всецело надеюсь на Ваш профессионализм...