Логотип компании "БелНеоПром"

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок220 просмотров
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Требуется логотип компании "БелНеоПром", которая внедряет новейшие технологии по металлообработке, нанесению покрытий для защиты от агрессивных сред, антикоррозийной защите, нанесению упрочняющих покрытий и т.д.

Используемые в работе методы инновационны для рынка Беларуси (газодинамическое, газопламенное, гиперзвуковое плазменное напыление и т.д.), ориентированы на применение исключительно в промышленной сфере.

Соответственно название компании и логотип должны подчеркивать принадлежность ("Бел" - Беларусь), новизну и высокотехнологичность используемых методов (Нео) и сферу применения (Пром)...)))

Всецело надеюсь на Ваш профессионализм...

5 лет назад
Sonet1978
45 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
21 час назад
5 лет назад
$20
3 дня
WMZ
Спасибо за работу, было не легко угодить, но у вас все получилось! Логотип получился оригинальный, видно что он не "выцарапан " из интернета, а создан специалистом!
Рада была сотрудничать, клиент всегда на связи, рекомендую!
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