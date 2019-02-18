Логотип строительной компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт28 заявок249 просмотров
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Добрый день.

Условия:

1. Нужно недорого;

2. Не клипарт;

3. Три варианта, выбранный при необходимости дорабатывается;

4. Не выкладываете лого в свое портфолио;

5. На выходе файл в векторе.

Жду недорогие цены, портфолио и срок.

5 лет назад
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад