Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт47 заявок387 просмотров
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Нужно разработать и создать логотип для размещения на сайте , визитках и прайс листах компании. Компания занимается Продажа отделочных материалов,  строительными работами,

5 лет назад
iskandermin
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад