Создание логотипа для фирмы и сайта

Всем привет. Необходимо крайне оперативно сделать логотип для сайта [url=http://bitrixtest.tmweb.ru/]http://bitrixtest.tmweb.ru/ [/url]Название: Военточка Задача: нарисовать верхний и нижний логотип на веб-сайте. Соотношение сторон(можно увидеть в коде страницы: верхний 150х54 Нижний 130х40 Конечно делать в приличном качестве, но соотношение должно влезать в рамки шаблона. Так же ...