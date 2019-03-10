Логотип для кулинарной книги

Мы открываем компанию по ремонту швейцарских часов, изготовлению ключей и ювелирных изделий. ТЗ - Заглавные буквы МК и ниже или как-то обыграть - Мастерская Крыловых. Я прикреплю тот лого который нам нравится, и можно сделать что-то в ...