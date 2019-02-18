Отрисовка растрового логотипа в векторе

$3
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок189 просмотров
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Есть простой логотип в .png формате, нужно отрисовать его в векторе (.ai или .eps), соблюдая все расстояния, симметрию и пропорции.

5 лет назад
Malkovich
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$1
1 день
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