Разработка логотипа и названия компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт3 заявки176 просмотров
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1) Придумать название компании (можно использовать слова займ деньги и производные из этих слов, в том числе на английском языке понятные для целевой аудитории)

2) Разработать логотип. 

Описание компании: это комиссионный магазин который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.

Обязательно в название применялось слова "комиссионный магазин",  слова "ломбард" не должно используется.

Хотелось бы иметь основной цвет, "желтый"  вспомогательный синий или черный-антрацит(серый)

Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц.  

5 лет назад
krivov2007
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
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