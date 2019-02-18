Разработка логотипа и названия компании

Всем привет. Необходимо крайне оперативно сделать логотип для сайта [url=http://bitrixtest.tmweb.ru/]http://bitrixtest.tmweb.ru/ [/url]Название: Военточка Задача: нарисовать верхний и нижний логотип на веб-сайте. Соотношение сторон(можно увидеть в коде страницы: верхний 150х54 Нижний 130х40 Конечно делать в приличном качестве, но соотношение должно влезать в рамки шаблона. Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Придумать название компании (можно использовать слова займ деньги и производные из этих слов, в том числе на английском языке понятные для целевой аудитории)
2) Разработать логотип.
Описание компании: это комиссионный магазин который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.
Обязательно в название применялось слова "комиссионный магазин", слова "ломбард" не должно используется.
Хотелось бы иметь основной цвет, "желтый" вспомогательный синий или черный-антрацит(серый)
Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц.
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