Разработка логотипа и названия компании

1) Придумать название компании (можно использовать слова займ деньги и производные из этих слов, в том числе на английском языке понятные для целевой аудитории)

2) Разработать логотип.

Описание компании: это комиссионный магазин который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.

Обязательно в название применялось слова "комиссионный магазин", слова "ломбард" не должно используется.

Хотелось бы иметь основной цвет, "желтый" вспомогательный синий или черный-антрацит(серый)

Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц.