Логотип для интернет-зоомагазина

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок202 просмотра
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Всем привет! 

Нужен дизайн, сроки до 21.02.19 включительно.

ТЗ во вложении.

5 лет назад
SergeySafitov
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 часов назад
5 лет назад
$25
2 дня
Сделал все качественно и быстро. Все правки учел.
Четко поставленная задача, оплата сразу . Буду рад дальнейшему сотрудничеству.