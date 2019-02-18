Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт8 заявок147 просмотров
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Добрый день нужно разработать логотип !! Организация занимается продажей стройматериалов название нашей организации "Зенит" вот нужно связать стройматериалы и слово "Зенит"

5 лет назад
guest_15373568643328
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$10
1 день