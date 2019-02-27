Придумать и нарисовать логотип для Комиссионно магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок1851 просмотр
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#1$120

Нужно придумать и нарисовать логотип.

Это комиссионный магазин который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.Обязательно в название применялось слова "комиссионный магазин",  слово "ломбард" не должно используется.Хотелось бы иметь основной цвет, "желтый"  вспомогательный синий или черный-антрацит(серый)Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц. 

5 лет назад
krivov2007
Алексей 
39 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
Победитель конкурса
GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
#1
Спасибо Артему, приятно работать професионал своего дела. Рекомендую
Благодарю Алексея за продуктивное сотрудничество и интересный конкурс. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и всем рекомендую!
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GETLOGO
41 годБеларусь
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
5 лет назад
#1