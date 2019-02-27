Придумать и нарисовать логотип для Комиссионно магазина

# 1 — $ 120

Нужно придумать и нарисовать логотип.

Это комиссионный магазин который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.Обязательно в название применялось слова "комиссионный магазин", слово "ломбард" не должно используется.Хотелось бы иметь основной цвет, "желтый" вспомогательный синий или черный-антрацит(серый)Целевая аудитория м/ж от 18-50 лет достаток серди и ниже среднего доход 15 000-50 000 руб в месяц.