Простой Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок201 просмотр
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Необходимо перерисовать в векторе простой готовый логотип.

5 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
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Все ок