Простой Логотип

Нужно придумать и нарисовать логотип. Это комиссионный магазин который будет принимать на комиссию бытовую технику и электронику- аналог ломбарда, также выдавать займы под залог ювелирных изделий и техники.Обязательно в название применялось слова "комиссионный магазин", слово "ломбард" ...
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Необходимо перерисовать в векторе простой готовый логотип.
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