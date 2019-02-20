Kaptain_Nemo

Сергей Кочубей Kaptain_Nemo

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Опыт работы - более 10 лет.

Навыки: дизайн рекламно-полиграфической продукции; разработка дизайна наружной рекламы; разработка логотипов и фирменного стиля; поиск способов привлечения клиентов; рисунок от руки; владение планшетом; графический дизайн; знание программ: Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, ArchiCAD, 3dMax, Adobe Lightroom; работа со зрительными иллюзиями; сложные цвета; глубокие фактуры; сочные принты.

О себе:

творческое мышление; чувство вкуса; жизнерадостность; целеустремленность; активность; готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации; развитое воображение; ответственность; аккуратность; усидчивость.

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ТОП-20
Шрифты
ТОП-20
Дизайн продукции

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Отзывы заказчиков

skemovich
23 года
7 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
3 года назад
Доработать векторный логотип в адоб иллюстраторе
Очень качественно!
Все ок.
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Roll-up
Доволен результатом, сотрудничаем не первый и точно не последний раз! Рекомендую Сергея как хорошего Специалиста для Ваших проектов :)
Андрей отличный заказчик. Своевременная оплата в полном объеме, интересный проект... что еще нужно фрилансеру для полного счастья?!
Ответный отзыв
kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Листовка ко дню 8 марта
Обращаюсь не в первый раз, Сергей не подводит
Уже несколько раз работал с Ильмиром. Только положительные впечатления.
Ответный отзыв
frodo8
Фёдор 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Логотип в Векторе
Заказываю не первый раз! Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Все на высоте.
Ответный отзыв
kissexsis
Ильмир 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Требуется разработать несколько листовок
Качественная и приятная работа, спасибо Сергею, буду обращаться еще
Отличный заказчик, интересная работа и своевременная оплата. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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Дизайн продукции
32 отзыва
от $15
от 1 дня
#16
Логотипы и Знаки
30 отзывов
от $15
от 1 дня
#87
Верстка полиграфии
8 отзывов
от $15
от 1 дня
#59
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
от $15
от 1 дня
#81
Баннеры
3 отзыва
от $15
от 1 дня
#194
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от $10
от 1 дня
#70
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от $15
от 1 дня
#15
Обработка фотографий
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от 1 дня
#4145
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