Опыт работы - более 10 лет.
Навыки: дизайн рекламно-полиграфической продукции; разработка дизайна наружной рекламы; разработка логотипов и фирменного стиля; поиск способов привлечения клиентов; рисунок от руки; владение планшетом; графический дизайн; знание программ: Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, ArchiCAD, 3dMax, Adobe Lightroom; работа со зрительными иллюзиями; сложные цвета; глубокие фактуры; сочные принты.
О себе:
творческое мышление; чувство вкуса; жизнерадостность; целеустремленность; активность; готовность к самосовершенствованию и повышению квалификации; развитое воображение; ответственность; аккуратность; усидчивость.
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ТОП-20— Шрифты
ТОП-20— Дизайн продукции
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Очень качественно!
Ответный отзыв
Все ок.
$20
10 баллов
6 лет назад
Доволен результатом, сотрудничаем не первый и точно не последний раз! Рекомендую Сергея как хорошего Специалиста для Ваших проектов :)
Ответный отзыв
Андрей отличный заказчик. Своевременная оплата в полном объеме, интересный проект... что еще нужно фрилансеру для полного счастья?!
$10
10 баллов
6 лет назад
Обращаюсь не в первый раз, Сергей не подводит
Ответный отзыв
Уже несколько раз работал с Ильмиром. Только положительные впечатления.
$5
10 баллов
6 лет назад
Заказываю не первый раз! Рекомендую, как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Все на высоте.
$10
10 баллов
6 лет назад
Качественная и приятная работа, спасибо Сергею, буду обращаться еще
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересная работа и своевременная оплата. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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