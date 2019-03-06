Листовка ко дню 8 марта

Здравствуйте) Мне срочно нужен верстальщик на проект. Проект - книжка а5 примерно на 450 старниц с таблицами и инфографикой. Он состоит из 2х этапов: 1) Черновая верстка, дизайн шаблонов разворотов (4-5 видов разворотов делается близко к ...
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Нужно создать листовку ко дню 8 марта, тз в личку
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