Листовка ко дню 8 марта

Верстка полиграфииЗавершен6 заявок239 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать листовку ко дню 8 марта, тз в личку

5 лет назад
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Обращаюсь не в первый раз, Сергей не подводит
Уже несколько раз работал с Ильмиром. Только положительные впечатления.
  • Похожие заказы

  • "ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" практическое пособие

    Здравствуйте) Мне срочно нужен верстальщик на проект. Проект - книжка а5 примерно на 450 старниц с таблицами и инфографикой. Он состоит из 2х этапов: 1) Черновая верстка, дизайн шаблонов разворотов (4-5 видов разворотов делается близко к ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать простенкую визитку (только текст)

    $5

    Есть простенькая визитка (только текст). Прикрепляю к заданию. Нужно сверстать такую же заменив адрес и номер IBAN на визитке. Текст также прикрепляю. Требования к макету смотрим здесь - https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=1

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет двухсторонней визитки (№2)

    Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается разработкой сайтов Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм, максимальный. Шрифт: На сайте используется Segoe UI.  На логотипе: Segoe UI Light Необходимая информация на визитке: Логотип, Телефон, Email, Сайт. Логотип в векторе предоставлю.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Макет двухсторонней визитки

    Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается комплектацией объектов строительными материалами Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм. Шрифт: На сайте используется SF UI Text. На логотипе: Arial Необходимая информация на визитке: Имя Фамилия, Должность, Телефон, Email, Сайт. Вид деятельности ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн

    Дизайн листовки, для размещения на стойке, для услуги - няня на воде. Текст - *АКВА НЯНЯ - услуги няни в бассейне для детей от 1.5 лет* картинка с девушкой присматривающей за ребенком в воде, дизайн морской/плавательный

    Верстка полиграфии23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка оформления каталога товаров

    Доброе время суток.) Нужно создать  оформление каталога с товарами. Есть "черновой вариант" в jpg и cdr. Для примера прикрепляю несколько страниц ниже. Всего около 20(+-) страниц с товарами. Текст в каталоге на греческом языке. Какая ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка каталога электрооборудования

    День добрый, требуется верстка страниц печатной продукции(каталог) в indesign. Соотвественно, ищется верстальщик, с релевантным опытом работ, с указанием стоимости за полосу.  Общее описание работ и тз по запросу.

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад