Макет двухсторонней визитки (№2)

Верстка полиграфииЗавершен17 заявок255 просмотров
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Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55)

Компания занимается разработкой сайтов

Логотип прикрепляю,

Цвета использовать с логотипа.

Стиль дизайна - минимализм, максимальный.

Шрифт:

На сайте используется Segoe UI. 

На логотипе: Segoe UI Light

Необходимая информация на визитке: Логотип, Телефон, Email, Сайт.

Логотип в векторе предоставлю.

5 лет назад
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
auvrora2580
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 лет назад
$15
2 дня
Дарья, огромное спасибо за быструю и качественную работу!
Спасибо, всё прошло успешно. Добросовестный заказчик, оплатил работу сразу после получения. Рекомендую.
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