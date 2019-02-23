Сверстать каталог товаров для журнала в PDF

по образу сборки собрать 1.сера+ бодяга косметическая 2. троксерутин + пантенол 3. ибупрогель + маска для волос
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать журнал в PDF
Будет 15-20 позиций товара
Занимаемся товарами для дома
Пример: https://topshoptvua.azureedge.net/media/wysiwyg/topshop/PDF-materials/UA/Katalog_TopShop_spring2019.pdf
Цели каталога:
- электронную версию (PDF) будем отправлять клиентам на viber, e-mail
- распечатанный журнал будем ложить в отправляемые посылки
Конкретных пожеланий по дизайну нет. Понравилось то, что в примере. Рад буду услышать мнение дизайнера
Лого: в прикрепленном
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