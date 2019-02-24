Баннер в печатное издание

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Необходимо сделать цветной баннер в газету. Баннер должен быть заметным, в красных тонах, желательно в  направлении векторная графика. Текст содержащийся в баннере: "Свинина охлаждённая" "7 дней скидок". Необходимо разместить на баннере фирменную символику торговых точек и адреса.  Пример работы выполненной ранее по моему заказу https://drive.google.com/file/d/17IK7LhazgJJHaiVNjCAjYecpYRKBcY4Z/view?usp=drivesdk

Выполнить нужно до понедельника.

5 лет назад
coalminer
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
час назад
5 лет назад
$25
2 дня
Хорошо и быстро сработанно, качество работы супер. На самом деле Анна - идеальный исполнитель: высокое качество работы, приемлемые цены, вежливое общение, причем общение поддерживает и через мессенджеры, что намного удобней. Спасибо Анне, с удовольствием поработаю с ней и не раз.
Спасибо Дмитрию за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Задание было понятное. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Дмитрий - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!