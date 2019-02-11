Перенести картинку на футболку. 3D

Здравствуйте! Нужно сделать презентацию на 10 страниц. Сроки 1-2 дня. Есть уже готовый материал и фирменный стиль в котором работать. Нужна солидная презентация, за которую не будет стыдно. Цена 5 долларов за страницу. Обязательно указывайте ссылки на ...
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Перенести jpg картинку на футболу в разных 3D ракурсах.
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