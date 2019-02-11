Создать макет для печати медицинской упаковки. Дизайн есть.

Верстка полиграфииЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Одна картонная коробка. Размеры и дизайн имею. Представление о том что какая форма мне нужна тоже. Нужно начертить под высечку и разместить информационные элементы на поверхностях.

5 лет назад
Bbrat
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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