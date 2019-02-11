Создать макет для печати медицинской упаковки. Дизайн есть.

Здравствуйте. Нужно отрисовать листовку формата A6 которую будем вкладывать в заказ. Там будет общая информация о товаре, логотип, qr-код и как ухаживать за товаром. Хочу чтобы она выглядела минималистично. Если все понравится, будем работать на постоянке, очень ищу классного ...