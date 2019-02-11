Разработать формат Pos материалов

Необходимо разработать готовый дизайн фотокниги из имеющихся фотографий для печати в типографии в твердом переплете. Размер 21х30. Всего будет от 70 до 80 фотографий в 5 категориях. Тема: крещение ребенка. В 50-60 разворотов (на некоторых фото во весь ...