Разработать формат Pos материалов

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Здравствуйте, для увеличения продаж в ритейле, хотим выделить нашу продукцию (терморегуляторы).

От исполнителя требуеться разработать формат posm. Формат воблера не предлагать.  ФОТО полки во вложении.

5 лет назад
funtik007
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад