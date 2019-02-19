Переверстать макет буклета из A5 в A4

Есть макет суши-буклета в indd формате, он на a5 сейчас, а его надо "растянуть" на А4, и увеличить шрифты описаниям, а картинки оставить такими же, ну или слегка увеличить, но отталкиваться от шрифтов - будет ли после их увеличения это целесообразно.

Сделать только для второй страницы. Прикрепил пдфку буклета для ознакомления.

Задание срочное, просьба откликнуться тем, кто готов взяться прямо сейчас.