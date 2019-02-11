Сверстать брошюру

Требуется разработать несколько листовок и коммерческое предложение на определенную тему исходя из фир стиля.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужна брошюрка на 8 листов А5. Пример брошюры во вложении. Логотип в psd так же, во вложении.
Хотелось бы что-то в виде инфографики.
требования к печати:Листовку рисуйте формата 301*214 мм
Требования к созданию макета во вложении.
Вопрос срочный, поэтому, в приоритете будут рассматриваться люди которые первые подадут заявки.
Всем спасибо!
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