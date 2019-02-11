Сверстать брошюру

$70
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Добрый день,

Нужна брошюрка на 8 листов А5. Пример брошюры во вложении. Логотип в psd так же, во вложении.

Хотелось бы что-то в виде инфографики.

требования к печати:Листовку рисуйте формата 301*214 мм

Требования к созданию макета во вложении.

Вопрос срочный, поэтому, в приоритете будут рассматриваться люди которые первые подадут заявки.

Всем спасибо!

5 лет назад
messkh
36 летЛитва
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад