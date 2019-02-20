Требуется разработать несколько листовок

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Требуется разработать несколько листовок и коммерческое предложение на определенную тему исходя из фир стиля.

5 лет назад
kissexsis
Ильмир 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Качественная и приятная работа, спасибо Сергею, буду обращаться еще
Отличный заказчик, интересная работа и своевременная оплата. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.