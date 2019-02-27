Буклет презентация для кальянного сервиса

$20
Верстка полиграфииЗавершен5 заявок190 просмотров
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Необходимо разработать буклет презентацию кальянного сервиса для демонстрации партнерам. Состоит из 4 страниц: обложка и внутренний разворот. Формат А4 Нужно скомпоновать и красиво оформить текст и фотографии.

Просьба оставлять заявки фрилансерам, которые имеют опыт работы с кальянной тематикой.

5 лет назад
AskarGabidinov
Аскар 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
5 лет назад
$30
2 дня
Работаем с Евгением второй раз. Работу выполнил качественно и быстро. Рекомендую
Был рад снова сотрудничать Аскаром. Надеюсь на дальнейшую работу.