Простая рекламная визитка

Необходимо разработать буклет презентацию кальянного сервиса для демонстрации партнерам. Состоит из 4 страниц: обложка и внутренний разворот. Формат А4 Нужно скомпоновать и красиво оформить текст и фотографии. Просьба оставлять заявки фрилансерам, которые имеют опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Двухсторонняя визитка (в векторе) для продвижения услуги.
С одной стороны описание услуги, с другой контактная информация и QR код (ссылка).
+ Отрисовка не сложного логотипа в векторе.
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