Простая рекламная визитка

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Двухсторонняя визитка (в векторе) для продвижения услуги.

С одной стороны описание услуги, с другой контактная информация и QR код (ссылка).

+ Отрисовка не сложного логотипа в векторе.

5 лет назад
skull3dcom
Вячеслав 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$15
2 дня
Хороший результат, быстро и качественно, продолжим сотрудничество.
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