Необходимо сделать цветной баннер в газету. Баннер должен быть заметным, в красных тонах, желательно в направлении векторная графика. Текст содержащийся в баннере: "Свинина охлаждённая" "7 дней скидок". Необходимо разместить на баннере фирменную символику торговых точек ...
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Здравствуйте дорогие дизайнеры,
требуются создания Флаера для покупок (Shopping Guide) Который похож на Пример в прикрепление. Данные для этого проекта можно найти в Google Maps. Город называется „Rostock“, почтовый индекс „18055“ улица B „Lange Straße“ и улица A „Kröpeliner Straße“. С одной стороны флаера должна быть улица А а с другой стороны улица Б примеры этого тоже видны в прикреплённых файлов. Обе улицы должны быть ровными, похоже на пример. Также как и в примере должно быть место для рекламы которые позже надо вставить. Данные рекламы и имена магазинов я пришлю позже.
Если вы заинтересованы этим заказом пришлите мне пожалуйста ваши цены и Длительность работы.
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