Здравствуйте дорогие дизайнеры,

требуются создания Флаера для покупок (Shopping Guide) Который похож на Пример в прикрепление. Данные для этого проекта можно найти в Google Maps. Город называется „Rostock“, почтовый индекс „18055“ улица B „Lange Straße“ и улица A „Kröpeliner Straße“. С одной стороны флаера должна быть улица А а с другой стороны улица Б примеры этого тоже видны в прикреплённых файлов. Обе улицы должны быть ровными, похоже на пример. Также как и в примере должно быть место для рекламы которые позже надо вставить. Данные рекламы и имена магазинов я пришлю позже.

Если вы заинтересованы этим заказом пришлите мне пожалуйста ваши цены и Длительность работы.