Адаптация готового планера под страницы других размеров

Добрый день. Есть дизайн планера, сделанный в Adobe Photoshop под определенный размер страницы. Нужно переделать его под страницы других размеров (см. приложенный список). Причем нужно не просто растянуть/ужать элементы под другую ширину и высоту страницы. А нужно адаптировать, чтобы сохранились отступы, шаг сетки, чтобы шрифт не был деформирован. Желательно новые размеры сделать в формате Adobe InDesign, либо оставить в формате Photoshop.

PSD-файлы, которые нужно сделать под другие размеры, приложены.

Жду ваши цены и сроки. Спасибо!