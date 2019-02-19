Адаптация готового планера под страницы других размеров

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Добрый день. Есть дизайн планера, сделанный в Adobe Photoshop под определенный размер страницы. Нужно переделать его под страницы других размеров (см. приложенный список). Причем нужно не просто растянуть/ужать элементы под другую ширину и высоту страницы. А нужно адаптировать, чтобы сохранились отступы, шаг сетки, чтобы шрифт не был деформирован. Желательно новые размеры сделать в формате Adobe InDesign, либо оставить в формате Photoshop.

PSD-файлы, которые нужно сделать под другие размеры, приложены. 

Жду ваши цены и сроки. Спасибо!

5 лет назад
iMinds
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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