Разработка оформления каталога товаров

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок208 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе время суток.)

Нужно создать  оформление каталога с товарами. Есть "черновой вариант" в jpg и cdr. Для примера прикрепляю несколько страниц ниже. Всего около 20(+-) страниц с товарами. Текст в каталоге на греческом языке. Какая стоимость и сроки на такую работу? Спасибо 

5 лет назад
guest_15438330736465
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 лет назад
$150
7 дней
Хороший специалист, все качественно и вовремя. Создавали каталог товаров - все супер! Будем обязательно еще сотрудничать.
Все отлично, сотрудничеством доволен. Оплата в срок, ТЗ максимально понятное.
  • Похожие заказы

  • Верстка каталога электрооборудования

    День добрый, требуется верстка страниц печатной продукции(каталог) в indesign. Соотвественно, ищется верстальщик, с релевантным опытом работ, с указанием стоимости за полосу.  Общее описание работ и тз по запросу.

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка одной журнальной страницы формата А4

    Верстка одной журнальной страницы формата А4. Верстать можно в любой программе, мне нужна будет только финальная ПДФ-ка. Стиль – светская хроника. 4 блока событий: текст и фотографии. Расстановка блоков произвольная. 4 текста (по одному абзацу) ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать верстку книги в InDesign

    $10

    Есть книга на 97 страниц ворда, в ней нет никакой графики, только текст. Книга называется "Остросюжетная коллекция анекдотов". У меня есть кое-какие знания по работе с программой, но их не достаточно, чтобы сверстать книгу. Работы немного, ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать каталог товаров для журнала в PDF

    Необходимо разработать журнал в PDF Будет 15-20 позиций товара Занимаемся товарами для дома Пример: https://topshoptvua.azureedge.net/media/wysiwyg/topshop/PDF-materials/UA/Katalog_TopShop_spring2019.pdf Цели каталога: - электронную версию (PDF) будем отправлять клиентам на viber, e-mail  - распечатанный журнал будем ложить в отправляемые посылки Конкретных пожеланий по дизайну нет. Понравилось то, ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптация готового планера под страницы других размеров

    Добрый день. Есть дизайн планера, сделанный в Adobe Photoshop под определенный размер страницы. Нужно переделать его под страницы других размеров (см. приложенный список). Причем нужно не просто растянуть/ужать элементы под другую ширину и высоту страницы. А нужно ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Эко-плокат о заботе об окружающей среде

    Придумать идею лиюо можно реализовать плакат о заботе об окружающей среде (не мусорить, не шуметь и не пугать мелких животных, беречь деревья) для установки в прибрежной зоне где много людей летом (июнь - август). Размер ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создания Флаера для покупок (Shopping Guide)

    Здравствуйте дорогие дизайнеры, требуются создания Флаера для покупок (Shopping Guide) Который похож на Пример в прикрепление. Данные для этого проекта можно найти в Google Maps. Город называется „Rostock“, почтовый индекс „18055“ улица B „Lange Straße“ и ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад