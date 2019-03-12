Разработка оформления каталога товаров

Доброе время суток.)

Нужно создать оформление каталога с товарами. Есть "черновой вариант" в jpg и cdr. Для примера прикрепляю несколько страниц ниже. Всего около 20(+-) страниц с товарами. Текст в каталоге на греческом языке. Какая стоимость и сроки на такую работу? Спасибо