Верстка каталога электрооборудования

Верстка одной журнальной страницы формата А4. Верстать можно в любой программе, мне нужна будет только финальная ПДФ-ка. Стиль – светская хроника. 4 блока событий: текст и фотографии. Расстановка блоков произвольная. 4 текста (по одному абзацу) ...
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День добрый, требуется верстка страниц печатной продукции(каталог) в indesign. Соотвественно, ищется верстальщик, с релевантным опытом работ, с указанием стоимости за полосу.
Общее описание работ и тз по запросу.
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