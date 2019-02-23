Сделать верстку книги в InDesign

Есть книга на 97 страниц ворда, в ней нет никакой графики, только текст. Книга называется "Остросюжетная коллекция анекдотов". У меня есть кое-какие знания по работе с программой, но их не достаточно, чтобы сверстать книгу.

Работы немного, обложка готова, нужен шаблон проекта с номерами страниц нужного формата 205x135, ну и верстка.