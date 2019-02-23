Сделать верстку книги в InDesign

$10
Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок208 просмотров
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Есть книга на 97 страниц ворда, в ней нет никакой графики, только текст. Книга называется "Остросюжетная коллекция анекдотов". У меня есть кое-какие знания по работе с программой, но их не достаточно, чтобы сверстать книгу.

Работы немного, обложка готова, нужен шаблон проекта с номерами страниц нужного формата 205x135, ну и верстка.

5 лет назад
NeoGod
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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