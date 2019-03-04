"ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА" практическое пособие

Здравствуйте) Мне срочно нужен верстальщик на проект.

Проект - книжка а5 примерно на 450 старниц с таблицами и инфографикой. Он состоит из 2х этапов: 1) Черновая верстка, дизайн шаблонов разворотов (4-5 видов разворотов делается близко к чистовому виду, остальное - черновая верстка) и печать прототипа, чтоб заказчик мог его в руках подержать. 2) Чистовая верстка.

Вот кусок аннотации: "Издание содержит рекомендации по применению методов и инструментов менеджмента качества, доступно изложенные в пошаговых инструкциях. В пособии описан опыт лидеров отечественной промышленности. Книга предназначена для руководителей организаций различных звеньев и специалистов, обеспечивающих устойчивость организации и непосредственно применяющих для этого методы менеджмента качества. Может также быть использовано в качестве учебного пособия в высших учебных заведениях."

Первый этап очень ограничен по времени. Прототип нужен 12 марта. Поэтому, подумайте, успеете ли вы. Дизайн шаблонов сделает другой человек. Прилагаю предварительные эскизы, одобренные заказчиком

С уважением

Антон Гражданов