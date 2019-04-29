Сверстать простенкую визитку (только текст)

Необходимо разработать макет двухсторонней визитки (85x55) Компания занимается разработкой сайтов Логотип прикрепляю, Цвета использовать с логотипа. Стиль дизайна - минимализм, максимальный. Шрифт: На сайте используется Segoe UI. На логотипе: Segoe UI Light Необходимая информация на визитке: Логотип, Телефон, Email, Сайт. Логотип в векторе предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть простенькая визитка (только текст). Прикрепляю к заданию. Нужно сверстать такую же заменив адрес и номер IBAN на визитке. Текст также прикрепляю.
Требования к макету смотрим здесь - https://wolf.ua/ru/requirement/?product_id=1
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