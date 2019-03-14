Квартальный календарь

Есть книга на 97 страниц ворда, в ней нет никакой графики, только текст. Книга называется "Остросюжетная коллекция анекдотов". У меня есть кое-какие знания по работе с программой, но их не достаточно, чтобы сверстать книгу. Работы немного, ...