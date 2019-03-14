Квартальный календарь

Верстка полиграфииЗавершен4 заявки202 просмотра
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Нужно сверстать квартальный календарь (1 большое поле + 3 маленьких).

Срок: завтра.

5 лет назад
VladimirAZ
Владимир 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Tigristaya
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 лет назад
$30
1 день
WMZ
Все отлично, спасибо за работу.
Замечательно поработали. Рекомендую, и тз отличное и оплата быстрая.
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