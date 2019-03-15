VladimirAZ

Владимир VladimirAZ

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
16
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Alien7
Алина 
31 годУкраина
4 года в сервисе
Была
10 часов назад
$20
10 баллов
3 года назад
Логотип юридической компании
Отличный конкурс. Спасибо.
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
$70
10 баллов
3 года назад
Логотип юридической компании
Спасибо за конкурс, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
час назад
$200
10 баллов
4 года назад
Верстка / интеграция с WP
Все отлично, спасибо за проект. Всем рекомендую !
Все ок, рекомендую
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Сделать фото для распечатки (подставить костюм)
Уважительное отношения к исполнителю,чёткая постановка задачи и мгновенная оплата.
Все ок, быстро, качественно
Ответный отзыв
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
20 дней назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Логотип
Владимир отличный заказчик, быстрое принятие решения и оплата.
Все отлично, быстрая работа, качественный логотип.
Ответный отзыв