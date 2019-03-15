VladimirAZ

Необходимо сделать качественный логотип. Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари. Будет два наименования, полное и сокращенное. Предпочтительно ...
- Логотипы и Знаки41 заявкаЗакрыт2 года назад
- $100
Необходимо сделать логотип коллегии адвокатов, наименование коллегии в приложении. Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки, календари. В приложении два наименования, ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗакрыт2 года назад
Нужен качественный рерайт статей. Начнем пока с 1-й, в приложении текст.Рерайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно сделать ряд доработок. Задание в приложении.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт4 года назад
При активации указанного плагина пропадают картинки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна адаптивная верстка, а также грамотная и добросовестная интеграция сайта с Wordpress. Необходимо сделать по макетам (приблизительно одинаковые): 1. Главную страницу 2. Внутренние (4 шт.) Макеты по запросу пришлю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
[list=1][*]Подставить костюм с темно-золотым галстуком. [*]Нужно, чтобы размер был 35 мм х 45 мм;[*]Отступ от края нужно сделать не менее 2 мм, а лицо должно занимать не менее 29 мм х 34 мм места;[*]Низ фото находится ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $30
- Буква А в центре лого. Должны быть следующие элементы: - Божья коровка с короной, обхватившая крыльями букву А, - Сердце, - На фоне - земной шар, обязательно с зелёным и коричневым вперемешку (символизирует географическую карту земли). Целевое использование логотипа: ...Завершен5 лет назад
Нужно качественно с точки зрения языка и юридической техники перевести договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО и одно заявление. 1) Договор: 2125 слов, 14515 знаков с пробелами, 16604 без пробелов. 2) Заявление ...Переводы3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать лаконичный дизайн корпоративной визитки и фирменного бланка. Логотип есть. Срок: до завтра включительно, чем быстрее - тем лучше. На выходе нужно предоставить файл ai + шрифты.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать карту для печати 432х632 и разместить три локации в соответствии с заданием (в приложением).Завершен5 лет назад
Нужно сверстать квартальный календарь (1 большое поле + 3 маленьких). Срок: завтра.Завершен5 лет назад
Есть 26 фотографий, из которых 22 с людьми. Нужно их обработать для печати по примеру (есть несколько фото для примера). Ретушь - при необходимости и т.п. Таким образом, чтобы при печати не отличались фото из примера и обработанные.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт5 лет назад
На основе дизайна визиткиФирменный стиль1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сделать очень качественный дизайн сайта. Задание в приложении.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно срочно сделать две визитки, одну личную одностороннюю, одну корпоративную двустороннюю.Завершен5 лет назад
Необходимо разработать готовый дизайн фотокниги из имеющихся фотографий для печати в типографии в твердом переплете. Размер 21х30. Всего будет от 70 до 80 фотографий в 5 категориях. Тема: крещение ребенка. В 50-60 разворотов (на некоторых фото во весь ...Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Задание в приложении. Результат выберем в пятницу.Завершен5 лет назад
Есть логотип. Задача: 1) Визитки 2-х видов: - личные (односторонние) - рекламные (двусторонние) На визитке все данные + QR код (пришлю). 2) Фирменный бланк 3) Каталог (брошюра) на 12 страницах А4. Дизайн обложки + первой страницы с фото, далее — одинаковые страницы с ...Фирменный стиль34 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $15
Старый логотип в приложении. Нужно, не меняя цвета и общую идею, как-то привести его в нормальный вид (нормальные шрифты и т.п.). Текст сохранить прежний.Завершен5 лет назад