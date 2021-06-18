Логотип юридической компании

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Необходимо сделать качественный логотип.

Логотип будет на сайте, на печати организации, а также в социальных сетях. Будет печататься на разных носителях - бланки, визитки, папки,

календари.

Будет два наименования, полное и сокращенное. Предпочтительно представить два варианта в одном стиле (с полным и сокращенным

наименованием).

Логотип должен выглядеть серьезно, чтобы не стыдно было разместить, например, в рекламном блоке в печатном журнале.

Логотип должен вызывать следующие ассоциации: качественно, стабильно, серьезно. Классический консервативный стиль.

Цвета и т.п. - на выбор исполнителя, предпочтительны сдержанные тона в минималистическом стиле.

Дополнительные пожелания предоставлю при выборе исполнителя.

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VladimirAZ
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