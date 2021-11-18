Нарисовать логотип Игрового проекта LEGENDS.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок1048 просмотров
#1$15

Добрый день! 

О чем суть проекта: Есть такая игра RUST от разработчика Facepunch, есть игровые сервера наши Legends (легенды) суть в том что данный проект создает сервера для игроков которые играют на на этих серверах и приобретают определенные ресурсы для комфортной игры. 

Что нужно сделать: Нарисовать логотип который бы олицетворял  и подчеркивал суть названия проекта. 

Сервера (их несколько) будут называться например Амфисбена для двух игроков в команде. На 3 игрока в команде будет Цербер для кланов например Гаргона  и т.д. То-есть все эти названия это мифические существа и легенды о них. 

Этот логотип будет на сайте и тд. Все что нам пришло в голову это нарисовать открытую книгу и над книгой букву L (Legends). Господа не принимайте это как руководство к действию включите свою фантазию но если идей нет можете попробовать нарисовать это. Возможно это будет абстрактное изображение. 

На выходе требуется векторный формат для дальнейшего редактирования и шрифты если они будут использоваться.

4 года назад
wobujidao
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Победитель конкурса

Ar2871
Артем 
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#1
Все хорошо все понравилось
Спасио за очень интересный проект!

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Ar2871
Артем 
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