Необходимо создать логотип для компании. Название короткое: Food Fest - скорее всего данное словосочетание и будет в логотипе Название полное: Food Festival Компания занимается дистрибуцией продуктов питания, основное направление продуктов - ...
Нарисовать логотип Игрового проекта LEGENDS.
Добрый день!
О чем суть проекта: Есть такая игра RUST от разработчика Facepunch, есть игровые сервера наши Legends (легенды) суть в том что данный проект создает сервера для игроков которые играют на на этих серверах и приобретают определенные ресурсы для комфортной игры.
Что нужно сделать: Нарисовать логотип который бы олицетворял и подчеркивал суть названия проекта.
Сервера (их несколько) будут называться например Амфисбена для двух игроков в команде. На 3 игрока в команде будет Цербер для кланов например Гаргона и т.д. То-есть все эти названия это мифические существа и легенды о них.
Этот логотип будет на сайте и тд. Все что нам пришло в голову это нарисовать открытую книгу и над книгой букву L (Legends). Господа не принимайте это как руководство к действию включите свою фантазию но если идей нет можете попробовать нарисовать это. Возможно это будет абстрактное изображение.
На выходе требуется векторный формат для дальнейшего редактирования и шрифты если они будут использоваться.
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