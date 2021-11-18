Нарисовать логотип Игрового проекта LEGENDS.

# 1 — $ 15

Добрый день!

О чем суть проекта: Есть такая игра RUST от разработчика Facepunch, есть игровые сервера наши Legends (легенды) суть в том что данный проект создает сервера для игроков которые играют на на этих серверах и приобретают определенные ресурсы для комфортной игры.

Что нужно сделать: Нарисовать логотип который бы олицетворял и подчеркивал суть названия проекта.

Сервера (их несколько) будут называться например Амфисбена для двух игроков в команде. На 3 игрока в команде будет Цербер для кланов например Гаргона и т.д. То-есть все эти названия это мифические существа и легенды о них.

Этот логотип будет на сайте и тд. Все что нам пришло в голову это нарисовать открытую книгу и над книгой букву L (Legends). Господа не принимайте это как руководство к действию включите свою фантазию но если идей нет можете попробовать нарисовать это. Возможно это будет абстрактное изображение.

На выходе требуется векторный формат для дальнейшего редактирования и шрифты если они будут использоваться.