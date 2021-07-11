Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля

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Завершен23 заявки1616 просмотров
#1$100

Приветствую

Нужно разработать логотип + наброски фирменного стиля для компании.

Более подробно ТЗ по ссылке

п.с. ВАЖНО внимательно ознакомьтесь с ТЗ.

Спасибо

4 года назад
ExtrimVF
Виталий 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Просто ТОП в своей категории! Однозначно рекомендую!
Спасибо за возможность. Отличный конкурс. Все отлично

Заявки фрилансеров

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