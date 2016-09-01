Графический дизайнер
Победы в конкурсах:
https://www.weblancer.net/contests/777252.html
https://www.weblancer.net/contests/dizajn-produktcii-18/dizajn-thank-you-card-posle-pokupki-tovara-805632/
https://www.weblancer.net/contests/dizajn-produktcii-18/konkurs-na-razrabotku-maketa-vizitki-dlya-kinokompanii-808832/
Портфолио
- Simple Decision69 просмотров
- Sweet Cars69 просмотров
- DM Build82 просмотра
- Mega Research73 просмотра
- Pelican60 просмотров
- Ave's132 просмотра
- Nut-Ex & Ave's banner website203 просмотра
- Ave's194 просмотра
- TerraLab142 просмотра
- Grill&Wine178 просмотров
- Chech Information Center174 просмотра
- Benice154 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Дмитрий, спасибо за отличную работу! Все необходимые корректировки были внесены без задержек. Общительный и профессиональный исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за конкурс! Общение на высоте. Оплата в сроки. Рекомендую!
$40
10 баллов
8 лет назад
Отличный дизайнер с творческим подходом. Рекоммендую!
Ответный отзыв
Хорошо поставлена задача. Коммуникацыя на высоте. Оплата в сроки. Рекомендую.
$15
10 баллов
9 лет назад
Дизайнер разработал хорошее лого, в следствии чего занял одно из призовых мест. Коммуникация на высоте.
Ответный отзыв
Участник конкурса на розробку логотипа. Юрий точно указал ТЗ, в сроки были выполнен выбор победителей и так же проведена оплата.
$100
10 баллов
9 лет назад
Великолепный Дизайнер. Мы заказали у Дмитрия серию этикеток для нашего продукта, который продается на европейском рынке, нам очень понравилась работа Дмитрия. Все Супер, очень рекомендую.
Ответный отзыв
Точно поставлена задача. Сотрудничество прошло на высшем уровне. Коммуникабельный, лояльный и пунктуальный.