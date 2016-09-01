stepanenko_dima

Дмитрий Степаненко stepanenko_dima

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Графический дизайнер

Победы в конкурсах:

https://www.weblancer.net/contests/777252.html

https://www.weblancer.net/contests/dizajn-produktcii-18/dizajn-thank-you-card-posle-pokupki-tovara-805632/

https://www.weblancer.net/contests/dizajn-produktcii-18/konkurs-na-razrabotku-maketa-vizitki-dlya-kinokompanii-808832/

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Отзывы заказчиков

EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Конкурс на разработку макета визитки для кинокомпании
Дмитрий, спасибо за отличную работу! Все необходимые корректировки были внесены без задержек. Общительный и профессиональный исполнитель. Рекомендую!
Спасибо за конкурс! Общение на высоте. Оплата в сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
furmanov_maxim
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Дизайн 'Thank You Card' после покупки товара.
Отличный дизайнер с творческим подходом. Рекоммендую!
Хорошо поставлена задача. Коммуникацыя на высоте. Оплата в сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
kiyuni
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип компании
Дизайнер разработал хорошее лого, в следствии чего занял одно из призовых мест. Коммуникация на высоте.
Участник конкурса на розробку логотипа. Юрий точно указал ТЗ, в сроки были выполнен выбор победителей и так же проведена оплата.
Ответный отзыв
oillogo
51 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Дизайн этикетки
Великолепный Дизайнер. Мы заказали у Дмитрия серию этикеток для нашего продукта, который продается на европейском рынке, нам очень понравилась работа Дмитрия. Все Супер, очень рекомендую.
Точно поставлена задача. Сотрудничество прошло на высшем уровне. Коммуникабельный, лояльный и пунктуальный.
Ответный отзыв