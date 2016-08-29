kiyuni

Юрий Кисленко kiyuni

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Рерайт английского текста
Задача поставлена четко, оплата сразу же произведена, всегда на связи. Рекомендую.
Александр оперативно и не дорого справился с поставленной целью. Рекомендую!
Ответный отзыв
ocman
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип компании
Хороший заказчик, отличный конкурс, рекомендую!
Дизайнер разработал хорошее лого, в следствии чего занял одно из призовых мест. Коммуникация на высоте.
Ответный отзыв
stepanenko_dima
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип компании
Участник конкурса на розробку логотипа. Юрий точно указал ТЗ, в сроки были выполнен выбор победителей и так же проведена оплата.
Дизайнер разработал хорошее лого, в следствии чего занял одно из призовых мест. Коммуникация на высоте.
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип компании
Интересный конкурс! Буду рад сотрудничеству!
Дизайнер разработал хорошее лого, в следствии чего стал победителем в конкурсе. Коммуникация на высоте.
Ответный отзыв