Рерайт английского текста

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Завершен1 заявка152 просмотра

Нужно сделать рерайт англоязычного текста. Текст в формате вопрос-ответ. Всего около 30 вопросов и ответов, 4700 знаков без пробелов.

8 лет назад
kiyuni
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

client_is
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$11
1 день
Александр оперативно и не дорого справился с поставленной целью. Рекомендую!
Задача поставлена четко, оплата сразу же произведена, всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

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40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
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