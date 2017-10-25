Здравствуйте!

Ищу авторов на статьи по женской и ЗОЖ тематике — диеты, похудение, красота, здоровье и т.д.

Вы подходите, если

Готовы писать только для меня.

Нормально воспринимаете правки и замечания.

Всегда доступны онлайн.

Грамотно пишите на русском языке.

Готовы писать без воды.

Надо писать 1 статью в день. Если статья большая, то можно и за 2 дня. Если можете писать быстрее — без проблем. Работой обеспечу. На проекте есть авторы, которые пишут по 2-3 статьи в день.

Главное, чтобы не страдало качество.

Условия

Работа: писать текст по подробному ТЗ. Вот образец https://goo.gl/qyWvXm

Испытательный срок: 3 месяца.

Оплата: 50 руб. за 1000 збп. После испытательного срока обсуждаем по результатам работы.

Выплаты: Вебмани или Яндекс Деньги.

Прежде, чем отвечать на заявку посмотрите правила, по которым мы работаем https://goo.gl/LSQ6Xy Многие их пугаются, но сложного там ничего нет. Один раз научиться и потом не будет никаких проблем.