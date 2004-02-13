Срочно 2 статьи к 11-12 утра сегодня по мск, рерайт, тема СУОТ

Собственно статьи порядка 3500 знаков, источник вы ищете.

Тему и тз дадим.

Если готовы, отпишитесь и приступайте, так как времени мало.

Оплата желательно на яд или сбер.

Пишите только если устраивает оплата, оплата по факту выполнения. Сразу.