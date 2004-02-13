Размещение статей + рерайт

Здравствуйте! Требуется человек для размещения статей на сайт (женская тематика). Всего за неделю нужно разместить 168 статей, только с изменением заголовка. 21 статью из них рерайт на 500 збп (каждый). Источники предоставляю. Оплата работы за неделю 750р.

Мне нужен человек, который реально заинтересован в работе, а не будет бросать все при первой же неудаче, а также кто ответственно подходит к задаче, не пропадает. Желательно умение работы с админкой сайта на платформе ворпресс, если не умеете, научим.

ОТВЕЧУ ВСЕМ ТЕМ, КТО ОТСТАВИТ В ЗАЯВКЕ СВОЙ СКАЙП!!! Остальных, прошу не обижаться))