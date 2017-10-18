Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. WM.
Рерайтинг 40 статей по различным тематикам
Необходим качественный рерайт 30-40 статей (2000-4000 знаковбез пробелов), по основным направлениям: электроснабжение, строительство, фармакология. Оплата строго по факту выполненной работы, как вариант закаждый текст отдельно. Важно! Обязательно: отличный русский язык, стилистическиграмотные и логически завершенные тексты. Приветствуется опыт написания
технических текстов.Проверка уникальности по text.ru 100%. Возможно сотрудничество с начинающим копирайтером.Перспективы дальнейшей работы по различным проектам на постояннойоснове по различным тематикам! Жду предложений с адекватными ценами за рерайтинг и повозможности примерами работ. Всем спасибо заранее!
Заявки фрилансеров
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