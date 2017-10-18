Рерайтинг 40 статей по различным тематикам

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт8 заявок224 просмотра

Необходим качественный рерайт 30-40 статей (2000-4000 знаковбез пробелов), по основным направлениям: электроснабжение, строительство, фармакология.  Оплата строго по факту выполненной работы, как вариант закаждый текст отдельно. Важно! Обязательно: отличный русский язык, стилистическиграмотные и логически завершенные тексты. Приветствуется опыт написания

технических текстов.Проверка уникальности по text.ru 100%. Возможно сотрудничество с начинающим копирайтером.Перспективы дальнейшей работы по различным проектам на постояннойоснове по различным тематикам!  Жду предложений с адекватными ценами за рерайтинг и повозможности примерами работ. Всем спасибо заранее!

8 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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