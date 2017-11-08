Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. WM.
Рерайт 2 новости. 25/1000.
Добрый день.
Нужен рерайт 2 новостей по 1000 симв.
Оплата 25 руб. за 1000 симв. = за 1 новость.
WM.
Выбранный исполнитель
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