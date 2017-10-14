Собрать факты про автомобильные бренды

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Закрыт9 заявок375 просмотров

Доброго.

Имеем страницу образец

http://belgee.by/geely/istoriya-geely

где очень коротко но внятно, только маловато разных этапов.

Скажем 20-25 самых интересных этапов (основание и далее). Просто список с годами по порядку 1 2 3 и т.п. (по 1-2 предложения каждый этап). Источники любые (от Wiki и сайтов производителя, только не ерунда, а достойные этапы бренда и именно с уклоном на авто). Ниже список к каким брендам требуется сделать. Копирайт по сути и не нужен, просто собрать факты к каждому, возможно к некоторым почти нет или мало информации, поэтому в таких случаях 5-10 фактов.

Это все Китай. Указывайте цену за всю работу (38 брендов). Возможно попрошу как пример сделать 2-3 этапа к второму из списка.

Beajing-Jeep

Changan

Dongfeng

FAW

Foton

Great Wall

Hafei

Haima

Hawtai

Higer

JAC

JMC

Landwind

LIFAN

Roewe

Tianye

Xin Kai

Baolong

Venucia

Shanghai Maple Guorun Automobile

Gonow

Guangzhou Automobile Industry Group (GAIG)

Jinbei

Kingstar

Jiangnan

Jonway

Li Nian (Everus)

Qoros

Wuling

Nanjing Automobile Corporation (NAC)

Nanjing Soyat

Yuejin

Shuanghuan

Yema Auto

Youngman

Zhongxing (Zxauto)

Zhongyu

Zotye

8 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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