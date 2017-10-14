Добрый день. Нужен рерайт статьи на 2000 симв. Оплата 30 руб. за 1000 симв. Итого 60 руб. Срочно. WM.
Собрать факты про автомобильные бренды
Доброго.
Имеем страницу образец
http://belgee.by/geely/istoriya-geely
где очень коротко но внятно, только маловато разных этапов.
Скажем 20-25 самых интересных этапов (основание и далее). Просто список с годами по порядку 1 2 3 и т.п. (по 1-2 предложения каждый этап). Источники любые (от Wiki и сайтов производителя, только не ерунда, а достойные этапы бренда и именно с уклоном на авто). Ниже список к каким брендам требуется сделать. Копирайт по сути и не нужен, просто собрать факты к каждому, возможно к некоторым почти нет или мало информации, поэтому в таких случаях 5-10 фактов.
Это все Китай. Указывайте цену за всю работу (38 брендов). Возможно попрошу как пример сделать 2-3 этапа к второму из списка.
Beajing-Jeep
Changan
Dongfeng
FAW
Foton
Great Wall
Hafei
Haima
Hawtai
Higer
JAC
JMC
Landwind
LIFAN
Roewe
Tianye
Xin Kai
Baolong
Venucia
Shanghai Maple Guorun Automobile
Gonow
Guangzhou Automobile Industry Group (GAIG)
Jinbei
Kingstar
Jiangnan
Jonway
Li Nian (Everus)
Qoros
Wuling
Nanjing Automobile Corporation (NAC)
Nanjing Soyat
Yuejin
Shuanghuan
Yema Auto
Youngman
Zhongxing (Zxauto)
Zhongyu
Zotye
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