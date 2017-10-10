Здравствуйте! Требуется сделать рерайт 10 статей на развлекательную тематику (мода, красота, рецепты, животные и т. д.). Объём каждой статьи: от 1000 до 3500 знаков. Оплата 40-50 ...
Автор (рерайтер, переводчик)
Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!
График: С пон - Пят по 8 статей переводов/рерайтов. Суб и Воск - выходной.
Обязанности
1. Искать вирусные новости. Находить у конкурентов с помощью специального сервиса. Там все просто и время экономит.
2) Переводите/рерайтите статью. В день необходимо переводить/рерайтить 8 статей. Публикуете запись на сайт (сайт работает на Wordpress).
3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook.
Примеры статей:
а) https://obaldela.ru/volochkova-reshila-smenit-imidzh-posle-predatelstva-blizkogo-cheloveka-ne-upadite-ot-voshishheniya/
б) https://obaldela.ru/starshaya-doch-meladze-i-ee-suprug-sygrali-neobyknovennoj-krasoty-svadbu-v-marrakeshe/
в) http://www.ntd.tv/inspiring/parenting/this-little-trooper-suffers-stroke-9-heart-surgeries-resuscitated-3-times-overcomes-them-all.html
г) http://vt.co/entertainment/celebrity/selena-gomez-kidney-transplant-best-friend-francia-raisa
Требования.
Высокий уровень знания английского языка. Свой уровень пишите в заявке.
Опыт работы рерайтером/копирайтером или журналистом.
Оплата
12 000 руб. в месяц. Оплата производится раз в неделю.
Прикрепляю документ с тестовым заданием и вопросами. С заявкой отправляйте выполненное задание.
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