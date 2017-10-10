Автор (рерайтер, переводчик)

  1. Биржа фриланса
  2. Рерайтинг
Закрыт6 заявок750 просмотров

Ищу ответственную, работоспособную девушку от 25 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!

График: С пон - Пят по 8 статей переводов/рерайтов. Суб и Воск - выходной.

Обязанности

1. Искать вирусные новости. Находить у конкурентов с помощью специального сервиса. Там все просто и время экономит.  

2) Переводите/рерайтите статью. В день необходимо переводить/рерайтить 8 статей. Публикуете запись на сайт (сайт работает на Wordpress). 

3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook.

Примеры статей:

а) https://obaldela.ru/volochkova-reshila-smenit-imidzh-posle-predatelstva-blizkogo-cheloveka-ne-upadite-ot-voshishheniya/

б) https://obaldela.ru/starshaya-doch-meladze-i-ee-suprug-sygrali-neobyknovennoj-krasoty-svadbu-v-marrakeshe/

в) http://www.ntd.tv/inspiring/parenting/this-little-trooper-suffers-stroke-9-heart-surgeries-resuscitated-3-times-overcomes-them-all.html

г) http://vt.co/entertainment/celebrity/selena-gomez-kidney-transplant-best-friend-francia-raisa

Требования.

Высокий уровень знания английского языка. Свой уровень пишите в заявке.

Опыт работы рерайтером/копирайтером или журналистом.

Оплата

12 000 руб. в месяц. Оплата производится раз в неделю.

Прикрепляю документ с тестовым заданием и вопросами. С заявкой отправляйте выполненное задание.

WordPress
8 лет назад
Trapato
Артур 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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