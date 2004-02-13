Художественный рерайтинг

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки159 просмотров

Для тех, кто хорошо знаком с испанской темой.

Нужен художественный рерайтинг нескольких аудио-текстов длительностью до 3-х минут (~1600 симв.)

Прослушать запись можно здесь ...

Прошу предложить обоснованную цену за качественную работу.

Работы много. Оплата на Яндекс кошелёк частями.

8 лет назад
debirs
64 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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