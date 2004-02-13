Аналитическая статья на основе англоязычной аналитической статьи.

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Закрыт2 заявки230 просмотров

Здравствуйте.

Исходные данные: имеется англоязычная аналитическая научная статья-обзор со списком источников. Тема - позитивистская теория в экономической науке. Объем - около 40 стр.

Требуется: на ее основе написать аналитическую статью на подобную тему на русском языке, используя те же источники + на основе дополнительных источников. Объем - около 15 стр.

Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки.

*Только для ответственных исполнителей.

8 лет назад
freeworkstudio
Оксана 
42 года
18 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров