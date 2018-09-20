Рерайт статей на строительную тематику

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Завершен3 заявки236 просмотров

Требуется на постоянной основе копирайтер для рерайта сео статей на строительную тематику. Тексты не сложные, по темам всегда есть информация в интернете, которую нужно просто изложить адекватным языком с учетом ключевых слов.

Оплата - 50 центов по курсу ЦБ РФ на кошелек киви.

8 лет назад
Vladislav_n
Влад 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

spetrash
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Все гуд, вовремя и грамотно
Хороший заказчик, рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

spetrash
29 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад